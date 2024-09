[En images]. Comment redonner vie à sa tente abîmée ? ALS camping a la solution

Les grandes vacances arrivent à grand pas, c'est l'occasion de préparer vos escapades. Et quoi de mieux qu'une tente pour profiter du grand air ?

Alexandre Capron a un goût prononcé pour l'exposition. Son magasin regroupe 600m2 consacrés aux tentes et accessoires qui touchent au camping. On y retrouve des duvets, des réchauds et, bien sûr, des tentes.

Mais encore faut-il qu'elle soit en bon état. Pas de panique si elle est abîmée, "on répare toutes les toiles en général", assure Alexandre Capron, gérant de ALS camping, entreprise spécialisée dans le camping et notamment dans la réparation de ces équipements depuis 1984.

Pour réparer ces équipements, Alexandre Capron utilise différentes machines. Celle-ci sert à faire des œillets sur les toiles de tente. Ses machines sont fiables. Elles doivent suivre le rythme de six réparations par jour.

Une solution pour tout

Autrefois au Houlme, la société est installée à Saint-Jean-du-Cardonnay depuis l'année dernière. Alexandre Capron propose le service de réparation en plus de la partie vente. "Tout ce qui est susceptible de passer sous la machine à coudre est réparable", témoigne le gérant entre deux clients.

La machine à coudre est un outil indispensable pour réparer les toiles déchirées. L'atelier compte quatre machines avec des caractéristiques spécifiques, en fonction de l'épaisseur des matériaux et des coutures.

Il vous suffit de vous rendre dans sa boutique avec votre tente, Alexandre Capron se charge de faire un diagnostic et de vous fixer un prix.

La réparation s'effectue dans l'atelier, où travaille Maguy Morin, couturière. Elle trouve des solutions pour redonner vie à des toiles parfois atypiques. "Ce n'est jamais la même chose, toutes les réparations sont différentes", poursuit la jeune femme.

Maguy Morin travaille exclusivement sur les réparations depuis 2020. Elle trouve des solutions personnalisées pour remplacer les pièces endommagées. Aucune réparation n'est similaire d'une journée à l'autre.

En effet, l'atelier s'occupe de différents produits ; outre les tentes classiques, on peut y retrouver des chapiteaux, des équipements militaires et même des gants de boxe, réparés la semaine dernière.