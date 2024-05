Grève des pharmaciens. "C'est un ras-le-bol général" : près de 80 professionnels rassemblés à Alençon, 95% des officines de l'Orne fermées

"On est au bout du rouleau", lance Olivier Toussaint, trésorier du syndicat des pharmaciens de l'Orne et patron de l'officine de Perseigne à Alençon. 95% des pharmacies dans l'Orne sont fermées ce jeudi 30 mai dans le cadre d'un mouvement de grève national.

"On passe deux heures à chercher des médicaments manquants"

Près de 80 professionnels se sont rassemblés à 11h devant la pharmacie de Condé-sur-Sarthe, seule pharmacie ouverte du secteur d'Alençon pour assurer des besoins d'urgence. Pharmaciens, préparateurs… Tous souhaitent montrer leur désaccord avec l'Assurance Maladie et dénoncent la pénurie récurrente de médicaments. "Ça nous pompe l'air à longueur de temps. Tous les jours, on passe deux heures à chercher des médicaments qui sont manquants et les patients râlent. On se retrouve en position difficile sans que l'on soit responsable", explique Olivier Toussaint.

Ecoutez Olivier Toussaint, trésorier du syndicat des pharmaciens de l'Orne Impossible de lire le son.

La situation financière des pharmacies est "très difficile parce que les ressources baissent", note Olivier Toussaint. L'Orne a perdu plus de 10 pharmacies en 5 ans, dont 4 à Alençon. A l'image des déserts médicaux, des déserts pharmaceutiques pourraient se dessiner à l'avenir. "Ça pose problème parce que la pharmacie est le premier accès aux soins", appuie-t-il.