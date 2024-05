Port-Jérôme-sur-Seine. La grève suspendue chez ExxonMobil

La grève démarrée vendredi 24 mai sur le site pétrochimique ExxonMobil de Port-Jérôme-sur-Seine, après l'annonce de la suppression de 677 postes, a été suspendue. "Le mouvement va être uniquement suspendu le temps d'une négociation avec la direction de 6h à 22h" jeudi 30 mai, a précisé à l'AFP Christophe Aubert, délégué syndical central CGT. Ce dernier regrettait notamment que la direction "ne souhaite pas revenir sur les suppressions de postes" et jugeait les mesures d'accompagnement et financières du Plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "insuffisantes".

ExxonMobil a fait part le 11 avril d'une réduction de ses activités à Port-Jérôme-sur-Seine ainsi que d'un projet de vente, via sa filiale Esso France, de plusieurs sites à Rhône Energies.

La direction d'ExxonMobil a dit prendre "acte de la décision des organisations syndicales de suspendre le mouvement de grève" qui touchait plusieurs activités de pétrochimie sur son site. "Il y a une négociation du Plan de sauvegarde de l'emploi qui est prévue jeudi, qui est maintenue", a-t-elle indiqué. "C'est une négociation sur le Plan de sauvegarde de l'emploi. On ne revient pas sur ce projet d'arrêt (…) par contre, les discussions en cours sont autour de tout le dispositif d'accompagnement", a ajouté la direction.

Elle a assuré avoir "des propositions solides, avec des mesures d'âge", comprenant "un départ anticipé de sept ans à la retraite pour le personnel posté, un versement de 75% minimum du dernier salaire annuel, des incitations financières au départ, un congé de reclassement", entre autres.

Entre janvier et mars 2024, le géant américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 milliards de dollars (-4% sur un an), avec un bénéfice net chutant de 28,1%, surtout affecté par des marges réduites dans le raffinage et par une baisse des cours du gaz naturel.