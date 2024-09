Tendance Live Granville. Zaoui, l'irrévérencieux

Loin d'être un artiste émergent, Zaoui est un visage familier de la scène musicale française. Après avoir sillonné le pays au sein du groupe Therapie Taxi de 2013 à 2021 (plus de 500 000 albums vendus et 200 concerts à travers la France), il s'est lancé il y a deux ans dans une carrière solo. Avec succès.

Unique, corrosif

et sensible

Son style unique, mêlant influences hip-hop, RnB et pop, séduit un public de plus en plus large, conquis par ses textes percutants et son univers aussi drôle que sensible. Après un premier EP remarqué, il sort son album Pulsations en octobre 2023. L'artiste enchaîne les concerts, des festivals comme Les Vieilles Charrues aux salles mythiques comme l'Olympia.

Si l'on retrouve dans Pulsations l'énergie et l'impact qui caractérisaient Therapie Taxi, Zaoui explore des thématiques plus personnelles. Il y aborde la paternité, les relations amoureuses et ses réflexions sur le monde, dans des textes corrosifs servis par une touche d'humour et de poésie. Pulsations n'est que le début d'une aventure prometteuse pour Zaoui, qui a tout le potentiel pour s'imposer comme l'une des figures majeures de la chanson française.