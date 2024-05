[Vidéo + Photos] Blockhaus de Néville-sur-Mer. Un lieu chargé d'histoire aujourd'hui pris d'assaut par la mer et les artistes

Durant la Seconde Guerre mondiale, la marine allemande avait fait construire plusieurs batteries d'artillerie sur le littoral de la Manche et du Calvados. A Néville-sur-Mer par exemple, on l'appelait la batterie "Blankenese". Bernard Pottier, président de Néville Patrimoine et maire de la commune de 1989 à 2020, évoque une construction qui s'est échelonnée de 1940 à 1942 avec même des modifications jusqu'en mai 1944.

Bernard Pottier est président de Néville Patrimoine et l'ancien maire de Néville-sur-Mer.

Podcast "80e D-Day" : un épisode consacré à Néville-sur-Mer

Retrouvez ci-dessous notre épisode consacré aux blockhaus allemands de Néville-sur-Mer :

Des graffitis sont présents sur ces blockhaus.

Un lieu mis en couleur

Aujourd'hui, les blockhaus sont toujours visibles et accessibles au public. Il y a deux actualités à ce sujet : ils sont menacés par l'érosion du littoral et certains peuvent être dangereux pour les promeneurs. C'est aussi devenu un lieu d'expression pour les artistes.

Une dizaine de blockhaus présents à la pointe de Néville-sur-Mer.

Il est possible d'accéder aux blockhaus encore aujourd'hui.

Les blockhaus visibles depuis le bourg de Néville-sur-Mer.

La mer gagne du terrain sur ces lieux construits par la marine allemande durant la Seconde Guerre mondiale.

Un passage sous un des blockhaus de Néville-sur-Mer.

Ils sont devenus dangereux même si certains se sont stabilisés.

