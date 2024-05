Lisieux. Disparition de Patrick Leboucher : ses enfants passent dans l'émission Appel à témoins animée par Julien Courbet

Peu d'indices ont permis de faire avancer les recherches. Le dimanche 12 septembre 2021, Patrick Leboucher quitte son domicile vers 13h30 pour aller courir sur les hauteurs de Lisieux. L'homme âgé de 66 ans se prépare au marathon d'Amsterdam et doit partir environ trois heures. Et depuis, plus rien ou presque. Le sexagénaire a disparu sans laisser aucune trace, et les maigres pistes étudiées par les gendarmes n'ont rien donné de concret.

"Que les gens parlent"

Plus de deux ans après, les trois enfants de Patrick Leboucher n'abandonnent pas et cherchent à récolter de nouveaux témoignages. Ce mardi 28 mai, ils participent tous les trois à l'émission Appel à témoins diffusée sur M6 et présentée par Julien Courbet. Le principe est simple : revenir sur les faits et inviter de possibles témoins à contacter le centre des appels. "On a besoin de ces témoignages pour faire avancer l'enquête. Si quelqu'un a vu là où il courait, qu'il n'hésite pas, ça nous permettrait de réorienter nos recherches, affirme Christelle Perrard, l'une de ses filles. S'il lui est arrivé quelque chose, que les gens parlent, pour nous aider."

Pouvoir faire le deuil et savoir

Si elle ne met pas trop d'espoir, pour éviter un ascenseur émotionnel trop négatif en cas de soirée non concluante, Christelle Perrard exhorte la population à l'aider. "Nous ne pensons pas retrouver notre père vivant. Nous n'avons aucun doute sur le fait qu'il est lui arrivé quelque chose. Nous voulons retrouver son corps et lui dire au revoir, entamer vraiment notre deuil", se lamente-t-elle.

Pour provoquer les témoignages, elle sera en direct sur le plateau avec sa sœur et son frère. Dans le même temps, un duplex sera réalisé depuis le Jardin de l'évêché à Lisieux, afin de revenir sur cette mobilisation populaire et interroger des habitants ou élus.

L'émission Appel à témoins a déjà permis de résoudre des affaires de la sorte. Si vous possédez des informations, manifestez-vous auprès des forces de l'ordre et composez le 17.