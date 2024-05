Calvados. Plus de forces de l'ordre qu'à l'été 2023 en renfort dans le département

Chaque été, de nombreux touristes investissent le Calvados, et notamment son littoral. En réaction, le ministère de l'Intérieur augmente toujours les effectifs des membres des forces de l'ordre. Mais pour cette année 2024, ils seront encore plus nombreux. Par rapport à l'an passé, 86 policiers et gendarmes supplémentaires seront déployés.

La préfecture explique qu'il s'agit "d'un effort sans précédent des forces de l'ordre pour cet été olympique et paralympique", rendu possible par les restrictions de congés consenties par les gendarmes et policiers. L'idée est ainsi de "maintenir tous les événements culturels et sportifs qui avaient été prévus", en garantissant "un niveau inédit de sécurité sur nos plages".

