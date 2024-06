Rugby. Américains et gendarmes français rejouent le match centennal à Bayeux 

Le 80e anniversaire du Débarquement, les 100 ans des premiers Jeux olympiques en rugby et les JO en France… Tout collait pour que ce match ait lieu cette année. Pour la première fois, une cinquantaine de joueurs d'une université des Etats-Unis et l'équipe de France de gendarmerie s'opposent en Normandie, jeudi 27 juin, au stade Henry-Jeanne à Bayeux. Plus que l'enjeu sportif, ce match est d'une forte symbolique. "Dès qu'on joue pour ce maillot, on pense aux gens qui se sont sacrifiés. C'est important de leur rendre hommage à travers le sport", confie Luca Samper, centre au sein de l'équipe de France et membre de la Garde républicaine à Paris.

"C'est symbolique d'être là"

En 1924, les Etats-Unis avaient battu la France lors des premiers Jeux. Une manière de refaire le match centennal, important pour Philippe, qui souhaite taire son identité complète pour des raisons de sécurité. "On est fiers de représenter la patrie. C'est hautement symbolique d'être là et de livrer un combat fraternel", dit-il. Par cette rencontre, l'association franco-américaine Rugby Centennial compte conserver les liens qui unissent les deux pays.

Un match de rugby à 7 entre les Etats-Unis et l'équipe du Pacifique va ouvrir le bal à 19h. A 19h30 sera donné le coup d'envoi du deuxième match. 400 spectateurs ont déjà pris leur billet. Les places coûtent 5€ en pourtour et 10€ en tribune.