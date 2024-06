[Photos]. Les Caramels d'Isigny, savoir-faire normand depuis 30 ans

Cette année, la célèbre marque des Caramels d'Isigny fête son 30e anniversaire. Depuis toutes ces années, la mise en avant du savoir-faire et des produits régionaux ne cesse d'être revendiquée par l'entreprise. Comme le raconte Claire Gaullier, en charge de la communication : "Les Caramels d'Isigny, c'est une confiserie artisanale et bien normande avec 33 salariés. C'est une entreprise vraiment à taille humaine."

Une boîte spéciale D-Day

Le positionnement de l'entreprise est clair : "On vise les touristes en ayant notre espace de visite et notre boutique à Isigny-sur-Mer, précise Claire Gaullier. Mais on a également un réseau de détaillants et d'épiceries fines sur l'ensemble de la région. Ça nous donne une très bonne visibilité." Au total, ce sont donc 43 000 visiteurs qui se rendent à l'usine pour découvrir la fabrication de ces "caramels tendres aux 70 variétés". L'entreprise fabrique également des boîtes sur mesure, avec des étiquettes pour des offices de tourisme par exemple. Mais ce n'est pas tout, Caramels d'Isigny s'intéresse aussi à l'histoire de sa région avec le Débarquement. A l'occasion du 80e D-Day, une boîte spéciale a été conçue : "On ne pouvait pas passer à côté et nos clients ont envie de rapporter un souvenir", se réjouit Claire Gaullier, qui invite à découvrir d'autres produits comme le pop-corn ou encore la glace italienne au caramel d'Isigny.