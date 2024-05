Emploi. Le groupe Action recrute 96 personnes pour ses magasins en Normandie

Près de 100 postes en CDD ou CDI, en temps complet ou partiel, c'est ce que promet le groupe Action qui lance une grande campagne de recrutement en Normandie. Plusieurs postes sont proposés : responsables de magasin, responsables adjoints, employés de magasin et même des emplois étudiants.

96 postes pour 16 magasins Action en Normandie

Au total 96 postes sont à pourvoir dans 16 magasins Action de Normandie. Le groupe organise d'ailleurs plusieurs "jobs dating" dans la région à compter de samedi 25 mai, afin de confronter les candidats avec les recruteurs.

Dans le Calvados, Action donne rendez-vous aux candidats dans ses magasins à Mondeville et Pont-l'Evêque. Pour la Manche, l'événement se passera dans les enseignes Action de Carentan, Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, Hérouville-Saint Clair, La-Haye-du-Puits, Saint-Lô et Vire. Le magasin de Verneuil d'Avre et d'Iton dans l'Eure accueillera également les futurs postulants. Enfin en Seine-Maritime, le recrutement est organisé dans les magasins de Grand-Quevilly, Rouen-Barentin et Rouen-Saint-Sever.

On rappelle qu'Action a connu une croissance exponentielle depuis sa création et possède plus de 800 magasins en France.