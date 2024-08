Bonne table au Havre. A La Lucciola 2.0, on mitonne comme en Italie

Je pousse la porte d'une adresse emblématique du Havre, ce midi. Mais à part le nom - agrémenté d'un 2.0 - l'endroit n'a plus beaucoup à voir avec autrefois. La Lucciola retrouve une nouvelle jeunesse, avec une décoration voulue intemporelle : couleur crème sur les murs, bois, osier, plantes… Un coup d'œil sur la carte m'apprend cependant qu'on y mange toujours des mets de l'Italie, d'où est originaire Michelangelo Draicchio, qui a repris cette affaire avec Clara Caspar.

Un peu de Pouilles dans mon assiette

Sur le menu garni de nombreux termes italiens, j'opte pour l'une des spécialités, la Rosa di Bronte (16,90€) : une pizza à base mozzarella fior di latte, mortadelle aux pistaches, pesto de pistache… et stracciatella. Voilà des années que je rêve de ce fromage frais des Pouilles, qui se fait encore rare en France. "Notre fournisseur s'approvisionne directement en Italie, pour la burrata (mozzarella), le jambon…", éclaire la patronne, qui précise que "tout est maison !". Une fois n'est pas coutume, il ne m'a pas fallu longtemps pour trancher. Les clients indécis peuvent, quant à eux, opter pour la Stella. Cette pizza pliée en forme d'étoile comporte sur chaque branche un délice italien. Jambon, gorgonzola ou encore le ragù, "notre bolognaise à nous !". Les pâtes fraîches sont fournies par le Havrais Willy Dinalle.

Après cette copieuse pizza, il me reste un peu de place pour un dessert. Mon voisin choisit un tiramisu servi dans une petite cafetière à l'italienne. Pour ma part, ce sera la coupe Digestivo, deux boules de sorbet citron et son limoncello (7,90€) ! Et pour les gourmands qui ont parfois les yeux plus gros que le ventre, je repère sur la carte la Gelato mantecato, une coupe à partager. "Il s'agit d'une glace faite minute à la fleur de lait, accompagnée de toppings (garnitures) maison", précise Clara Caspar. Une idée à tester pour ma prochaine visite !

Pratique. La Lucciola 2.0, 8 rue de la Crique au Havre. Tél. 02 59 16 10 53. Ouvert du mercredi au dimanche. Pizzas également à emporter.