Rouen. Les pôles santé : un réel avantage pour les patients

Les pôles santé émergent à Rouen et ses alentours. En mars, le pôle santé du Carré Saint-Gervais a ouvert ses portes au 2 rue des Forgettes à Rouen à l'initiative de Kevin et Adeline Richard, mari et femme et respectivement podologue du sport et psychologue. Ensemble, ils ont acheté un appartement qu'ils ont divisé en cinq locaux distincts avec une salle de pause, une salle de douche et des toilettes pour les patients. Pour le moment, trois professionnels de santé y travaillent : un podologue du sport, une psychologue et un ostéopathe et bientôt en juin, une ergothérapeute va arriver.

Ce pôle santé se situe au 2 rue des Forgettes à Rouen.

"C'est très pratique"

"Etant habitante de la résidence et même de l'immeuble, j'ai trouvé ça super d'avoir des professionnels de santé qui s'installent quasiment chez moi", livre Estelle Grandcamp, patiente depuis trois mois au pôle santé Saint-Gervais. "C'est très pratique et comme il y a une pluralité de disciplines, ça ouvre aussi le champ des possibles", renchérit-elle.

Avoir un regard extérieur et professionnel

Ces pôles santé sont aussi une bonne solution pour les praticiens. "On peut échanger sur des patients si on a des hésitations et avoir un regard extérieur et professionnel", confie Adeline Richard, psychologue et co-créatrice du pôle santé. Un plus également pour les patients d'être aussi bien entourés.

"Le fait d'être à plusieurs a changé ma façon de travailler", ajoute son mari Kevin Richard, podologue du sport qui a travaillé seul pendant près de 10 ans. Il profite notamment de la présence de Grégoire Bastien, ostéopathe, pour échanger sur certains patients qui ont des problématiques particulières. Diplômé depuis un an, Bastien est en création de patientèle. Travailler dans le pôle santé Saint-Gervais "me permet de profiter de l'affluence qu'ont déjà Adeline et Kevin, du fait des passages des patients", affirme-t-il.

"C'est une façon de faciliter l'accès aux soins"

"Dans notre jargon, on parle de maison de santé ou de communauté professionnelle territoriale de santé", détaille Patrick Daimé, président du conseil départemental de Seine-Maritime de l'ordre des médecins. "Ces entités rassemblent plusieurs professionnels de santé qui vont pouvoir apporter un accompagnement global aux patients", assure-t-il. "C'est une façon de faciliter l'accès aux soins et de mieux les coordonner", complète-t-il.