Argentan. 200 jeunes sapeurs-pompiers en compétition départementale

Samedi 25 mai, le matin dès 9 heures, un défilé de deux cents jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de l'Orne va traverser la ville d'Argentan, avant leur "rassemblement technique départemental", organisé sur le champ de foire.

Tous ces jeunes âgés de 12 à 16 ans, répartis en quatorze sections départementales, se forment durant quatre années. Puis après une formation complémentaire, ils peuvent devenir pompiers volontaires dans l'un des quarante-cinq centres de secours de l'Orne.

Samedi 25 mai, leur compétition de manœuvres d'incendie et de secours permettra de sélectionner les trois équipes ornaises qui iront ensuite concourir au niveau régional.

Mais cette journée sera aussi l'occasion "d'animations auxquelles le grand public est invité à participer" explique le lieutenant Natario, chef du centre de secours d'Argentan. Ce centre effectue 1 800 sorties par an grâce à dix-huit pompiers professionnels et soixante volontaires… dont le tiers est issu des JSP. Le centre de secours d'Argentan forme actuellement vingt et un JSP et en recrute trois ou quatre nouveaux chaque année.

Ecoutez ici le lieutenant Natario: Impossible de lire le son.

Les animations pour le grand public débuteront à 11 heures avec des formations à l'utilisation d'extincteurs, mais aussi des initiations aux gestes qui sauvent (sur réservation : 02 33 67 92 10). Ce sera aussi un "parcours petit pompier" pour les enfants, une expo de véhicules et plusieurs stands, dont un qui sera dédié à l'information sur le volontariat.