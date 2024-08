Bonne table à Rouen. Les spécialistes du momo ont changé d'adresse

Oubliez le Bar à Momo, le restaurant des Tsang a changé d'adresse depuis le 1er mai, tout en restant à Rouen. Le couple était installé autrefois rue Beauvoisine mais a décidé de migrer du côté de la place Saint-Marc ou du moins pas très loin, rue Adrien-Pasquier. Changement de lieu dit aussi changement de nom, le restaurant s'appelle désormais Tenzin Momo. Portrait du Dalaï-Lama accroché au mur et une tapisserie de Lhassa, pas de doute possible, nous sommes bien au Tibet. Le pays surnommé "le toit du monde" se retrouve évidemment dans l'assiette avec ses fameux momos, un mets particulièrement typique de la région.

Une nouvelle carte

et des nouveaux styles de momos

Je me lance alors sur le plat traditionnel, le momo vapeur au bœuf. Avant cela, je choisis le tempura aux crevettes pour me mettre en appétit puis je termine le déjeuner avec une délicieuse tsampa, gâteau à base de farine d'orge, servie avec un yaourt. Malgré les quantités importantes, le tout est assez léger, presque autant que la note de seulement 21,80€ avec boisson. Si les momos sont la valeur sûre de l'établissement, le couple a ajouté de nouveaux plats à la carte. "Par exemple rue Beauvoisine nous n'avions pas de nouilles faites maison, explique Takma Tsang, la gérante. On a aussi des nouveaux styles de momos comme le spécial momo, qui est ouvert et donc on peut voir les garnitures à l'intérieur, c'est ce que l'on faisait quand on était à Paris, ça marchait très bien." Aux légumes, au poulet, au bœuf, les momos se déclinent aussi à la vapeur, grillés ou en soupe. "Le momo, c'est vraiment le plat des fêtes au Tibet, entre amis ou avec la famille", poursuit la gérante. Avec le retour des beaux jours, l'établissement a formulé une demande pour installer une terrasse en remplacement d'une place de stationnement. Le couple espère bien obtenir l'autorisation d'ici cet été.

Pratique. 2 rue Adrien-Pasquier à Rouen. Ouvert midi et soir du mardi au dimanche. 07 69 24 59 66