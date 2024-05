Tourisme. L'accueil aux plaisanciers de nouveau proposé à Port-en-Bessin

Le service d'accueil aux plaisanciers, assuré par l'office de tourisme de Port-en-Bessin, est de nouveau proposé pour la saison estivale. Un espace est dédié avec toilettes, douches, lavabos et espace repas et, pour la saison 2024, deux nouveautés : un nouveau tarif unique et un nouvel aménagement du ponton.

"Les navigateurs s'acquittent d'un nouveau tarif unique, basé sur la grille tarifaire de Ports du Calvados, explique l'office de tourisme. Il comprend l'amarrage au ponton, l'accès aux sanitaires et les services d'eau et d'électricité. Ces derniers sont dorénavant proposés à même le ponton." Ce nouvel aménagement "facilite la vie des utilisateurs" et permet d'effectuer le règlement auprès de l'office de tourisme.