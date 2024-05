[Photos]. L'unique fabriquant français de jeux gonflables, C2J, est dans la Manche

C2J est le seul fabriquant de jeux gonflables de France, et il est installé dans la Manche, à Virey, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët. En tout, 800 structures gonflables sont vendues par an, dont entre 400 et 500 sont entièrement fabriquées dans le sud-Manche. C2J équipe les campings, les parcs d'attractions ou encore des salles de jeux en intérieur. Le secteur se porte bien et l'entreprise souhaite exporter davantage. Pour cela, elle a reçu plusieurs aides de la Région Normandie, pour un montant de plus de 50 000€.

C2J vend ses produits en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, ou encore au Canada. Une commande est aussi partie à Dubaï. "On est aujourd'hui en phase de développement sur la partie export. On a traduit tous nos catalogues en anglais. C'est un axe de développement important pour nous, qui permet de donner une forme de résilience supplémentaire à l'entreprise", explique Stéphane Averty, l'un des associés qui dirige l'entreprise.

C2J conçoit ses jeux gonflables. Dans l'atelier, les salariés découpent les toiles en PVC.

Des couturiers montent ensuite les différentes pièces et les assemblent.

Pour une personnalisation la plus poussée possible, un peintre appose des décors sur les structures, à la demande des clients.

Une autre partie de l'activité de C2J consiste à réparer les structures des clients.

Pour les réparations, les machines à coudre sont presque posées par terre.

L'entreprise propose également de stocker les structures pendant l'hiver. Ce service lui permet d'avoir une activité toute l'année.

Les structures sont lavées, réparées, stockées puis renvoyées aux clients pour la saison estivale.