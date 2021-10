Retrouvez le tirage au sort du 5e tour de la Coupe de France

Le 5e tour de Coupe de France est désormais connu :

Agneaux (DHR)- Coutances (DSR)

Granville (CFA2)- Dives (DH)

Alençon (DH)- Courseulles (DH)

Sourdeval (DHR)- Mondeville (CFA2)

AF Vire (DH)- US Avranches (CFA)

ES Pointe-Hague (DSR)- SC Hérouville (DH)

Bayeux (DH)- Maladrerie (DH)

PTT Caen (DH)- AS Cherbourg (Nat)

Les questions posées ont donc trouvé réponses. L'AS Cherbourg, le cador de ce tour ira donc défier la jeune garde des PTT Caen. A l'étage inférieur, l'US Avranches de Gilbert Guérin, habitué des bons parcours en Coupe de France devra faire preuve de sérieux lors de son court déplacement à Vire, équipe de DH. Dives, autre formation de DH sera par contre en voyage chez une formation hierarchiquement supérieure, celle de l'US Granville (CFA2). Toujours DH, division la plus représentée, deux confrontations retiendront l'attention avec Bayeux- La MOS et Alençon-Courseulles, les deux recevants ayant toutefois l'avantage important du terrain. La DSR et ses deux représentants Manchois que sont Pointe-Hague et Coutances a connu fortune diverse. Si les Coutançais de Mickael Barré partiront favoris lors de leur déplacement chez leurs voisins d'Agneaux (DHR), il n'en sera pas de même pour Pointe-Hague qui aura fort à faire avec l'accueil du leader actuel de DH qu'est le SC Hérouville. Enfin, Sourdeval aura l'occasion de fêter son accession à ce niveau de compétition en recevant l'USON Mondeville pour un match de gala.





18h58 : Dernier match : PTT Caen (DH)- AS Cherbourg (Nat)

Philippe Dendura (PTT Caen) : "Le seul côté positif, c'est que l'on reçoit. Maintenant, il n'y avait pas plus gros... Mais sur notre synthétique, c'est du 50-50".

Gérard Gohel (pdt Cherbourg) : "il va falloir faire attention tout de même. On va aller là bas en essayant évidemment de nous qualifier"

18h57 : 7e match : Bayeux (DH)- Maladrerie (DH)

Réaction de Thierry Deslandes (pdt MOS) : "On prend ce tirage comme il est, on aurait préférer recevoir...".

Réaction de Vincent Youf (pdt Bayeux) : "Contents de recevoir mais ce sera compliqué. C'est du 50-50".

18h55 : Sixième match : ES Pointe-Hague (DSR)- SC Hérouville (DH)

Réaction Anthony Hélaine (entr Pte-Hague) : On va recevoir le leader de DH, rien de facile mais on va faire une grande fgête et tout donner.

18h51 : La réaction de Vincent Laigneau l'entraîneur de Vire : "C'est une vraie affiche de Coupe de France. Ca va être très compliqué pour nous mais c'est aussi un grand match, plein de peps. Comme tous les clubs, on rêve tous d'aller au 7e tour. Mais pour ça, il faut aller chercher ce genre d'émotions".

Réaction de Gilbert Guérin (pdt Avranches) : "Il n'y a pas de bon tirage. On va à Vire pour gagner, et on gagnera. On aime bien ce club de Vire, si on venait à perdre, on aurait donc moins de malheur... Cela fait 5 fois en 7 ans qu'on signe de bonnes aventures, il manque encore les 16e, exament que l'on ne parvient pas à passer..."

18h50 : Le cinquième match : AF Vire (DH)- US Avranches (CFA)

18h49 : A moitié route, les matchs tirés sont les suivants :

18h46 : Réaction Mondevillaise de David Gallais : "C'est un des deux petits poucets de ce tour. Au tour précédent, on a déjà joué une DHR, on connait ce niveau. Il faudra se méfier mais on ne peut pas dire que ce soit un mauvais tirage tout de même. La Coupe, c'est toujours particulier même si l'objectif principal reste le CFA2"

18h45 : Réaction de Sourdeval : "La Coupe, c'est que du bonus pour nous. On va jouer cranement notre chance pour créer l'exploit face à cette équipe de CFA2. On espérait le plus gros possible, c'est un gros, les supporters vont être contents"

18h44 : Quatrième match, dernier de cette première partie du tirage avant une pause :

USCO Sourdeval (DHR)- USON Mondeville (CFA2)



18h43 Troisième match : US Alençon (DH)- RSG Courseulles (DH)

18h42 : Abdel Foughali (SU Dives) : "Un tirage difficile. Une CFA2 chez elle, c'est costaud. On aurait préféré jouer chez nous. L'important pour nous est de remonter en CFA2 justement pour nous. Ce sera difficile..."

18h41 : Le second match : US Granville (CFA2)- SU Dives (DH).

18h40 : Réaction de JM.Cousin (pdt Coutances) : "Pas de bon ou de mauvais tirage. Si Agneaux est là, c'est qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe". Côté agnelais, Jean-Claude Néel : "On est content de recevoir un voisin qu'est Coutances. On va essayer de faire le maximum. On a été un peu chanceux dans les tirages jusque là. Tout est jouable".

18h39 : Le premier match : Agneaux FC (DHR)- ES Coutances (DSR)

18h35 : C'est parti pour les premières déclarations. Pierre Leresteux président de la Ligue de Basse-Normandie : "Le nombre de club est légèrement supérieur cette année. La Coupe de France procoque un engouement énorme. Des plus petits au plus grands, la Coupe regroupe tout le monde du foot".

18h30 : Dans quelques instants le tirage va débuter. Il est effectué ce soir par deux mains innocentes, celles des deux représentants des sponsors principaux de la Coupe de France que sont le PMU et le Crédit Agricole. Pour la région Basse-Normandie, ce sont donc Patrick Maggioli (PMU) et Hugues Le Talaer (CA Normandie) qui sont missionnés pour désigner les rencontres...

18h27 : Avec 8 représentants, le Calvados est leader à ce tour. La Manche n'est pas très loin avec 7 équipes en lice... Le compte est complété par l'unique Ornais qu'est l'US Alençon....

18h22 : Les pronostics vont déjà bon-train chez les passionnés de foot en Basse-Normandie... Notez tout de même que ce 5e tour sera l'avant dernier tour régional... a partir du 7e tour, ils seront donc 4 clubs bas-normands à accompagner le SM Caen (L2) dans l'aventure 2012-2013 hors des frontières régionales....

18h15 : A Coutances, Jean-Manuel Cousin s'est dit "serein" ce matin avant ce tirage. Le président de l'ES Coutances "ne veut rien prédire de particulier" mais hésite cependant "entre prendre une équipe de notre rang ou inférieur ou alors penser à l'AS Cherbourg !". Match qui serait évidemment particulier puisque Mickael Barré l'entraîneur coutançais est l'ancien capitaine emblématique de l'ASC...

18h13 : Du côté du petit poucet du FC Agneaux, la volonté est de pouvoir affronter soit le plus gros calibre possible, en l'occurrence l'ASC ou l'US Avranches ou encore de pourquoi pas penser à un affrontement entre les deux plus "petits" du tour, Agneaux-Sourdeval...

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce suivi LIVE du tirage au sort du 5e tour de Coupe de France. Avant que les premiers matchs ne sortent du chapeau, petit tour d'horizon des forces en présence :

National : AS Cherbourg

CFA : US Avranches

CFA2 : USON Mondeville et US Granville

DH : SU Dives - US Alençon - La Maladrerie OS - SC Hérouville - RSG Courseulles - AF Vire - Bayeux FC - PTT Caen

DSR : ES Pointe-Hague et ES Coutances

DHR : USCO Sourdeval et Agneaux FC

Qui affrontera l'équipe la plus huppée de ce 5e tour qu'est l'AS Cherbourg de Jean-Marie Huriez ? Quel menu sera proposé aux deux petits poucets que sont l'USCO Sourdeval et Agneaux FC ? Y-aura-t-il un duel entre gros calibres de niveau national ? La réponse, c'est à partir de 18h30 !