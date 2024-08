Orne. Expérience et partage : les séniors indispensables

Licenciement, incapacité de travail, reconversion… Nombreuses sont les causes qui entraînent de se retrouver sans emploi. Et pour en obtenir un nouveau, il faut parfois batailler. Pour une jeune personne, on dit souvent qu'elle n'a pas assez d'expérience. A l'inverse, un sénior en a trop. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un sénior ? Aucune définition officielle du terme n'existe. Dans le Code du travail, il est simplement précisé qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge. Pour l'Insee, les séniors correspondent à la tranche d'âge 55-64 ans. Mais au niveau des dispositifs qui s'adressent aux séniors, certains débutent à des âges différents. Ainsi, le CDD sénior est ouvert aux salariés de plus de 57 ans. A l'inverse, l'aide de l'Etat pour l'embauche d'un sénior en contrat de professionnalisation est accessible dès 45 ans. Cet âge est d'ailleurs celui qui est principalement utilisé dans le monde du travail pour définir un sénior. C'est souvent le milieu de carrière, le point de bascule vers la seconde moitié de la vie professionnelle du salarié.

"Une entreprise a besoin de séniors"

Dans l'Orne, 5 171 demandeurs d'emploi en catégories A, B et C ont plus de 50 ans, soit près de 28% du nombre total de demandeurs d'emploi dans le département. Plusieurs possibilités existent pour se réinsérer : les déjà cités CDD sénior et contrats de professionnalisation adulte, mais également les chantiers et entreprises d'insertion et les formations de remise à niveau. D'autres ateliers sont réservés aux séniors pour reprendre une confiance en soi et apprendre à mettre en avant ses compétences dans un CV ou en entretien. "Une entreprise, en général, a besoin de séniors parce que si tout le monde arrive et part en même temps, c'est compliqué", souligne Patricia Pomarede, directrice territoriale déléguée France Travail (ex-Pôle emploi) de l'Orne. "Un sénior peut former un salarié plus jeune, ce qui permet qu'au moment où lui partira en retraite, il n'y aura pas de trous. Ce sont des points forts à valoriser", explique-t-elle.

Retrouver un emploi se complexifie au fil des années, notamment pour les séniors en fin de parcours. "Ces personnes ne vont pas rester longtemps dans l'entreprise, dit Patricia Pomarede, illustrant la parole d'entreprises. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand il y a des jeunes qui rentrent dans l'entreprise, en général, ils ne restent pas longtemps car ils ont envie de multiplier les expériences." La professionnelle estime ce temps entre cinq et sept ans, selon les secteurs. Ainsi, le demandeur d'emploi de 55 ans, classé en "fin de parcours", peut rester presque autant de temps qu'un salarié plus jeune. L'important, c'est de se dire que sa carrière professionnelle n'est pas finie à 50 ans, mais prend un tournant et ouvre un nouveau chapitre avec encore une dizaine d'années de travail. "C'est de se dire qu'on a engrangé des compétences, des expériences professionnelles et extraprofessionnelles qui peuvent être utiles à une entreprise. La première chose, c'est déjà d'en être conscient", conclut Patricia Pomarede.