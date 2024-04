Humour. Greg Guillotin cherche une nouvelle victime à piéger à deux jours du tournage du "Pire stagiaire"

C'est sur son compte X que Greg Guillotin a annoncé la mauvaise nouvelle. A deux jours du tournage d'une nouvelle caméra cachée du "Pire stagiaire", l'humoriste a été contraint d'annuler le piège.

Dans un post, il écrit : "On a été balancés… on reprend à 0, on a besoin de votre aide 🙏 (si vous ne parvenez pas à envoyer le formulaire, vous pouvez nous écrire à noulachaine@gmail.com en nous envoyant le plus d'informations sur la personne à piéger). Merci à tous."

Alors que lui et son équipe préparaient ce piège depuis quatre mois, l'une des comédiennes a vendu la mèche et informé le futur piégé. Greg Guillotin envisage de poursuivre ladite comédienne en justice pour préjudices financiers et moraux.

Afin de ne pas tout jeter à la poubelle et permettre à la trentaine de salariés qui travaillaient sur ce piège de continuer leur travail, l'humoriste est à la recherche "d'un fleuriste, un homme très naïf, qui pourrait être drôle à piéger".