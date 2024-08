Caen. Le paradis des mains vertes : des plantes à 1€ à la Colline aux oiseaux

Cette année encore, la Société centrale d'horticulture de Caen et du Calvados organise sa grande Foire aux plantules. L'occasion d'embellir les jardins et appartements à l'approche des beaux jours. La 44e édition de cette grande vente de plantes se déroulera samedi 4 et dimanche 5 mai, de 14h30 à 18h les deux jours et le dimanche matin de 10h30 à 12h30. Rendez-vous dans le parc floral de la Colline aux oiseaux pour en profiter !

Des plantes à petits prix, de 1 à 3€

Si le thème de l'année tourne autour des "plantes méditerranéennes", il sera possible d'y trouver une grande variété d'espèces, des plus communes et faciles à entretenir aux plus coriaces. Elles pourront habiller tous les environnements, balcons, appartements ou jardins, pour le plus grand bonheur des yeux mais aussi des papilles.

En effet, des plantes potagères et aromatiques seront également proposées. Toutes ces espèces seront disponibles à petits prix, échangées contre des tickets. Vous pourrez acheter ces derniers à l'entrée, à un euro l'unité. La majorité des plantes coûtera un seul ticket - donc un euro -, de quoi craquer pour toute une collection de nouvelles plantules ! Même les espèces les plus rares resteront accessibles, jusqu'à 3€.

L'apprentissage au cœur du week-end

En plus d'acheter des plantes, vous pourrez rencontrer les membres de la Société d'horticulture, présents sur les stands pour vous donner des conseils et astuces. La société, créée en 1835, compte plus de 200 adhérents, passionnés par les plantes. Depuis, la convivialité est au centre de leur démarche. Pour préparer cette Foire aux plantules, les membres se réunissent depuis la fin de l'été pour diviser des plantes de leur jardin. Ils apprendront aux visiteurs à réaliser leurs propres boutures, mais également du purin végétal, du compost, des paillis, etc. Le tout en respectant l'environnement.

Pratique. Plus d'infos sur schcc.info.