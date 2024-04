Rouen. Comment se protéger du vis-à-vis depuis sa terrasse ? Les conseils d'une professionnelle

Avec les beaux jours qui approchent, l'envie de passer du temps à l'extérieur se fait de plus en plus sentir. Mais comment se protéger du vis-à-vis que l'on a parfois depuis sa terrasse ? Qu'on soit en maison ou en appartement, les techniques utilisées dépendent du type de vis-à-vis. "Il y a celui qui se situe à hauteur d'œil lorsqu'on est debout et un autre qui vient du haut", précise Maud Lefebvre, décoratrice d'intérieur à Rouen. Plusieurs solutions existent, certaines sont éphémères, d'autres pérennes. "On peut investir dans un brise-vue comme la canisse en bambou ou en roseau", indique la professionnelle concernant le vis-à-vis à hauteur d'œil. Il existe aussi une variante en PVC, plus solide et durable, mais également plus chère.

En maison ou en appartement,

quelles techniques ?

Pour une terrasse située dans un jardin, "on peut planter des végétaux où il y a du vis-à-vis". Il faudra choisir des "conifères comme les cyprès car ils sont très résistants", conseille Maud. Pour égayer l'espace, on pourra aussi ajouter des plantes colorées. Des panneaux extérieurs plus solides comme des claustras et des palissades en PVC, en bois ou en aluminium, peuvent aussi être installés, mais le budget sera plus élevé. "Si on choisit du bois, il faudra le revernir au moins une fois par an, contrairement à l'aluminium ou au PVC", prévient la décoratrice d'intérieur, ces matériaux étant pensés pour les extérieurs.

"Lors des périodes estivales, on peut mettre des voiles d'ombrage qui sont peu coûteuses", relate la professionnelle à propos du vis-à-vis en hauteur sur une terrasse d'appartement. Il est également possible d'installer des canisses sur les garde-corps de son balcon. Pour un côté plus solide, les pergolas en bois sont aussi une bonne option, selon la superficie de l'espace, tout comme des parasols.