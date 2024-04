Podcast. "80e D-Day, neuf sites qui ont changé l'histoire" : que reste-t-il de l'épopée du général Leclerc à Alençon ?

Il y a 80 ans, quelques semaines après le Débarquement des Alliés en Normandie, Alençon était libérée par le général Leclerc… sans qu'un seul coup de feu soit tiré.

L'épopée du héros de guerre débute dans une oasis de Libye avec le Serment de Koufra, les hommes de Leclerc jurant de se battre jusqu'à ce que le drapeau français flotte sur la cathédrale de Strasbourg. Tous débarquent à Utah Beach, dans la Manche, suivent les troupes américaines vers le sud. En août 1944, sans tirer un seul coup de feu, Leclerc libère Alençon. Il y installe son quartier général au 31 rue du Pont Neuf, ultime pause avant de libérer Paris, puis Strasbourg, et de prendre le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden. Un an plus tard, Leclerc revient à Alençon pour y inaugurer une plaque commémorative sur la maison de la rue du Pont-Neuf.

Et aujourd'hui ?

Quelles traces le général Leclerc a-t-il laissées sur place ? Qu'est devenu son QG ? Que reste-t-il de cette épopée ? Notre journaliste Eric Mas est allé sur place, à la rencontre de ceux pour qui cette histoire est encore bien vivante, dans ce troisième épisode de notre podcast "80e-Day : neuf sites qui ont changé l'histoire".

Où écouter nos podcasts ?

Notre série de podcasts est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Chaque semaine, un nouvel épisode sera diffusé. Bonne écoute.