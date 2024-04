Seine-Maritime. Une nouvelle plateforme de compost a été installée pour les Franquevillais

C'est chose faite, les Franquevillais ont désormais accès à un point d'apport volontaire où ils peuvent déposer leur compost, leurs broyats et leurs branches sauf le gazon. Ce nouveau lieu, inauguré le 10 avril dernier, se situe derrière le stade Raymond Vion. Ouvert le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h et le samedi de 9h à 12h jusqu'au 31 octobre 2024, il est réservé aux habitants de la commune et aux particuliers. "Les personnes peuvent repartir avec du broyat gratuitement pour le mettre sur leurs parterres", indique Bruno Guilbert, maire de Franqueville-Saint-Pierre. "Pour ceux qui le souhaitent, il est possible d'amener ses déchets organiques et repartir avec du compost qui est déjà prêt à être utilisé", poursuit-il. La commune octroie également une aide financière à ses habitants pour l'achat d'un composteur par foyer franquevillais : 10€ pour l'achat d'un composteur de jardin et 5€ pour celui d'un appartement. Cette aide est valable jusqu'au 1er décembre 2024 sur présentation de documents administratifs comme un RIB et une carte d'identité.