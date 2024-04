Jeu. Sur Tendance Ouest, gagnez votre journée de rêve à deux à Disneyland Paris !

Au Parc Disneyland, explorez cinq lands regorgeant d'attractions palpitantes, de parades enchanteresses et de boutiques à thème. Embarquez pour des aventures inoubliables : envolez-vous à bord d'Hyperspace Mountain, explorez la mine mystérieuse du Train de la mine, ou partez en quête de trésors avec Pirates des Caraïbes.

Au Walt Disney Studios, plongez dans l'univers du cinéma avec des attractions sensationnelles comme Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy et affrontez l'Empereur Zurg dans Buzz Lightyear Laser Blast.

Pour vivre une journée exceptionnelle à deux dans les parcs de Disneyland Paris, envoyez par SMS avec le mot-clé TENDANCE au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi), tirage au sort ce vendredi 26 avril à 8h45 sur Tendance Ouest.

Préparez-vous à vivre des émotions intenses, des frissons et des éclats de rire en famille ou entre amis. Alors, n'attendez plus, jouez dès maintenant et laissez la magie opérer !