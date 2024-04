Podcast. "80e D-Day, neuf sites qui ont changé l'histoire" : le port artificiel d'Arromanches, d'hier à aujourd'hui

Si vous visitez aujourd'hui Arromanches-les-Bains, vous pourrez y voir des vestiges. De quelle histoire sont-ils les témoins ? Ces pontons, aujourd'hui menacés de disparition, nous rappellent l'existence, il y a 80 ans, d'un port artificiel, construit afin d'approvisionner les Alliés lors du Débarquement.

Dans ce deuxième épisode de notre podcast "80e D-Day : neuf sites qui ont changé l'histoire", Alix Cagnard vous emmène dans cette commune du Bessin. Tandis qu'un historien va revenir sur cet épisode devenu célèbre et sur la prouesse que représentait la construction d'un tel port pendant la guerre, le maire Marcel Bastide et des habitants reviennent sur la vie dans ce village. Qui y vit ? Quel rapport les habitants entretiennent-ils avec cette histoire ? Et qu'attendent-ils du 80e anniversaire du Débarquement, alors qu'il ne reste plus qu'une poignée de vétérans ?

Réponses sur place. Bonne écoute !

Où écouter nos podcasts ?

Notre série de podcasts est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest et sur toutes les plateformes de streaming. Chaque semaine, un nouvel épisode sera diffusé. Bonne écoute.