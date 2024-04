Rouen. Passoires thermiques : la Métropole va engager 1,5 million d'euros

Plus de budget pour lutter contre les passoires thermiques ? C'est ce que propose la Métropole de Rouen. Lundi 15 avril, elle a adopté une série de mesures en lien avec la transition socio-écologique. Près de 1,5 million d'euros vont être engagés pour la "rénovation et la réhabilitation énergétique de près de 1 000 logements". Ces dépenses s'ajoutent aux investissements réalisés tout au long de l'année et iront aux bailleurs de logements sociaux et syndicats de copropriétaires, menant des travaux sur les communes de Darnétal, Elbeuf-sur-Seine, Rouen et Sotteville-lès-Rouen. "C'est une enveloppe significative, ça me paraît tout à fait intéressant car ce n'est pas dans les prérogatives d'une métropole", confie Etienne Levallois, coordinateur au sein de l'association Gueule d'atmosphère qui accompagne les foyers les plus modestes à rénover leur logement. "C'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a la dimension de proximité", ajoute-t-il. Pour lui, "le sujet derrière, c'est la précarité énergétique, un foyer qui ne peut plus se chauffer, c'est un sujet crucial".

Pour pouvoir accompagner les foyers les plus modestes, l'association recherche actuellement des partenaires pour participer à la rénovation énergétique des logements des personnes qu'elle accompagne. Vous pouvez les contacter via leur site gueuledatmosphere.org.