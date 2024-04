Caen. Bohemian Rhapsody en ciné-karaoké au Pathé des Rives de l'Orne

Une soirée inédite est prévue vendredi 18 avril, au Pathé des Rives de l'Orne de Caen. Un cinéma-karaoké est organisé dans l'une des salles de cinéma sur le thème de la comédie musicale très célèbre Bohemian Rhapsody. L'idée de créer une séance de cinéma où les spectateurs pourraient chanter tout en regardant une comédie musicale est née en 2017. Venu d'Outre-Manche, ce concept a donné l'envie à L'Ecran Pop de reproduire cette animation en France. Et c'est un véritable succès car la marque est déjà venue en mars 2022 au Pathé des Rives de l'Orne avec le film Dirty Dancing. Cette fois, les fans du groupe légendaire Queen et de son leader Freddie Mercury seront ravis de découvrir ou redécouvrir cette comédie musicale.

Une ambiance survoltée

Toute la soirée est orchestrée par un maître de cérémonie présent pour chauffer la salle et faire gagner plein de cadeaux aux spectateurs. D'ailleurs, chacun des participants recevra une pochette-surprise pendant la séance remplie d'accessoires associés au film. Pour s'immerger totalement dans l'ambiance, les spectateurs pourront venir dans leur plus belle tenue de rock star et participer ainsi au concours de costumes. Bonne humeur et ambiance festive sont les maîtres mots, si bien que le public est lui-même acteur de cette soirée. Le principe : chanter en suivant les paroles des chansons cultes du film qui défilent sur l'écran, le tout en version originale. Pas de panique pour ceux qui ne maîtrisent pas ou peu l'anglais, les scènes sont sous-titrées en français. Le but étant de créer un lieu commun pour se retrouver entre fans de pop culture et de comédies musicales.

Ce vendredi, les spectateurs sont invités à participer au spectacle dès 20h30, suivi de la projection à 21h pour une fin à 23h15. On vous conseille de réserver très rapidement votre place. En 2022, le cinéma-karaoké avait fait salle comble avec près de 400 personnes. Il est même possible de faire plaisir autour de soi en offrant une carte-cadeau officielle pour L'Ecran Pop. Tarif : 24€ la séance. La soirée est ouverte à toutes et à tous, sans limite d'âge.

Pratique. Cinéma Pathé des Rives de l'Orne. Toutes les informations et les réservations en ligne sur www.feverup.com.