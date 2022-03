Caen. Natacha Campana propose des séances de cinéma-karaoké

"J'étais convaincue que ça ferait du bien aux gens." C'est de ce constat qu'est partie Natacha Campana pour se lancer dans la création du premier ciné-karaoké en France. "Je me disais : ce n'est pas possible que personne ne l'ait fait avant, ça ne doit pas marcher." Et pourtant, ça fonctionne. Preuve en est la première projection à Caen, la salle était comble de participants et surtout de participantes.

L'envie d'entreprendre

Originaire de Genève, Natacha a vécu plus de vingt ans à Paris, où elle s'était rendue pour ses études. "Je voulais travailler dans la musique." Après des études en communication, elle est devenue attachée de presse dans l'univers qui l'avait toujours inspiré. "Ce métier m'a beaucoup plu, mais après de nombreuses années à faire la même chose, j'ai eu envie d'entreprendre." C'est alors que cette jeune femme pétillante a décidé de se lancer dans l'aventure avec une première idée en tête : créer une sorte de théâtre immersif. "J'avais avancé dans le projet, mais c'était très ambitieux pour un premier, je ne partais de rien. J'ai donc décidé d'arrêter la casse, vu que je n'arrivais pas à le mener aussi loin que je voulais." Natacha a décidé de garder la structure qu'elle avait fondée et de la transformer en agence de Relation presse : "C'est ce que je connaissais, ce que je savais faire", mais l'envie d'autre chose n'était jamais très loin. "J'étais entrepreneur puisque c'était ma société, pourtant, je ne me sentais pas en tant que tel car je n'avais rien créé", confie-t-elle. Pour mettre au point son nouveau projet qu'était le cinéma-karaoké, Natacha a traversé La Manche, direction l'Angleterre, où cela existait déjà. "J'ai été super convaincue par le concept." L'entrepreneuse a avancé à tâtons pour découvrir le monde du cinéma et tout un tas de question logistique : "J'ai mis assez de temps à découvrir qu'on ne mettait pas des paroles sur n'importe quel film", sourit-elle.

Après de nombreux refus, le premier film de l'Écran Pop sera : Mamma Mia. "À la base, je voulais Grease. Je faisais presque le projet pour ce film, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut." C'est ainsi que la première projection a eu lieu au grand Rex à Paris en 2017. Alors que les projections battaient leur plein avec de nouveaux films tels que Les demoiselles de Rochefort ou le fameux Grease, Natacha Campana a décidé d'arrêter l'agence de Relations presse. "Avec ma famille, on avait envie de changer d'air et une amie qui habite le coin nous a fait visiter la ville et ça nous a séduits." C'est ainsi que Natacha est arrivée à Caen, emportant avec elle, l'Écran Pop et ses séances de cinéma-karaoké.