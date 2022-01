Caen. Le film "Dirty dancing" en cinéma-karaoké : c'est quoi exactement ?

"Cause I've had the time of my life…" Ces paroles cultes de la musique du film Dirty Dancing, vous allez pouvoir les chanter avec des centaines de personnes en visionnant le film. Jeudi 20 janvier, une séance de cinéma-karaoké débarque au cinéma Pathé des Rives de l'Orne à Caen.

Organisés par l'écran pop, ces cinémas-karaokés sont l'occasion de re-regarder des films cultes (plutôt musicaux) tout en s'amusant. "C'est un véritable événement", confie Natacha Campana, la créatrice de L'écran pop, qui crée des expériences inédites, festives et participatives dans l'univers des comédies musicales cultes.

Comment ça se passe ?

"Les gens sont encouragés à venir déguisés. À l'entrée, on leur remet un 'goodies bag', avec des accessoires dont ils vont se servir durant le film. Avant la projection, il y a des animations, et pendant, les paroles sont affichées lors des musiques pour que les gens puissent chanter", précise la créatrice installée à Caen depuis quelques mois. Pour la séance de jeudi, toutes les places ont été vendues, au prix de 22 euros.

D'autres séances sont programmées : le 10 mars pour voir Mamma Mia et le 31 mars Dirty Dancing.