Sud-Manche. Quel programme pour les championnats de France de cyclisme en juin prochain ?

Dans le Sud-Manche, huit titres de champions de France vont être mis en jeu du 20 au 23 juin. Les championnats de France de cyclisme sur route vont avoir lieu pour la première fois de leur histoire, depuis 1907, dans le département et même dans l'ancienne Basse Normandie.

Les parcours

Des coureurs femmes et hommes, pros ou amateurs à haut niveau, vont s'affronter lors de contre-la-montre ou de courses en ligne. Le contre-la-montre homme et femme aura lieu jeudi 20 juin entre Ardevon et Saint-Martin-de-Landelles. Vendredi 21 juin sera consacré à la course Elite amateur homme sur un circuit de 166,2km entre Saint-Hilaire-du-Harcouët et Saint-Martin-de-Landelles. Le soir, les équipes seront présentées au public devant la mairie d'Avranches. La course en ligne Elite amateur et pro femme se tiendra samedi 22 juin, entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles, sur 125,8km. Sur le même parcours, mais avec plus de boucles du circuit, les élites homme s'affronteront dimanche 23 juin, sur 240,6km.

Une opportunité pour le territoire

L'organisation de ces championnats de France est une aubaine pour le territoire. "On organise pour promouvoir le territoire. En même temps que l'épreuve sportive, il y a aussi l'économie, le tourisme, le patrimoine… Quelque part, on vend notre territoire grâce au sport", explique le président du comité d'organisation, Gilbert Daniel, plus connu par son surnom, Gibus.