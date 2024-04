Musique. Deezer supprime 26 millions de titres de sa bibliothèque

C'est une décision radicale qu'a pris Deezer. La plateforme d'écoute de musique en ligne vient d'annoncer qu'elle a supprimé 26 millions de titres, soit 13% du total de sa bibliothèque musicale.

Un grand ménage qui s'explique par le fait que le site comptait de nombreuses pistes qui étaient générées par l'intelligence artificielle, mais aussi des morceaux qui parfois n'étaient que du bruit. Deezer a également effacé de son répertoire les albums ne contenant qu'une seule chanson ou des titres qui n'étaient plus écoutés depuis plus d'un an.

Le PDG de Deezer, Jeronimo Folgueira, a annoncé qu'"il y a beaucoup de contenu dupliqué, du contenu qui n'est même pas de la musique et, à un moment donné, on commence à avoir beaucoup trop de contenu inutile pour les abonnés".

Rappelons que chaque jour, 100 000 titres sont téléchargés sur la plateforme française.