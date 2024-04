Musique. Clara Luciani annonce son grand retour avec une tournée des Zéniths en 2025 !

C'est sur son compte Instagram que Clara Luciani a annoncé une grande série de concerts en France.

La tournée débutera le 18 janvier 2025 à Amiens et se terminera le 6 mars 2025 à l'Accor Arena de Paris. 22 dates sont prévues pour le moment, avec de nombreuses dates dans l'Ouest :

- 22 janvier 2025 au Liberté à Rennes

- 28 février 2025 au Zénith de Caen

- 1er mars 2025 au Zénith de Rouen

- 6 mars 2025 à l'Accor Arena de Paris

Clara Luciani a exprimé sa joie de retrouver son public sur scène : "L'attente est moins longue quand on sait qu'elle finira à une date précise et que le compte à rebours a commencé. Je retourne le sablier et chaque jour, je me rapproche un peu plus de chez vous. Nous allons enfin nous retrouver, la question maintenant est de savoir dans quelle ville vous viendrez nous voir ? J'ai hâte !"

Les places pour la tournée ont été mises en vente ce vendredi 5 avril à 10 heures. Un extrait inédit d'une chanson inédite, avec des cordes cinématographiques, a été dévoilé dans le teaser de l'annonce.

Son 3e album doit sortir avant la fin de cette année 2024.