Saint-Gilles. Les travaux bientôt terminés sur l'axe Saint-Lô - Coutances, une date annoncée

Les travaux sur l'axe Saint-Lô - Coutances sont bientôt terminés. Le Conseil départemental a annoncé que la départementale 972 rouvrirait dans les deux sens de circulation au plus tard le jeudi 11 avril. Cette réouverture commencera progressivement dès le lundi 8. La route était fermée depuis septembre à la suite de l'affaissement de la chaussée au niveau de la buse qui permet à la Terrette de couler, juste après la commune de Saint-Gilles.

Les travaux ont nécessité de déblayer 3 300m3 de terre pour poser 17 éléments préfabriqués en béton pour créer la nouvelle buse. Le chantier a couté 609 000€. "Ces travaux ont permis de reconstituer le lit de la rivière et d'améliorer la continuité écologique du milieu, et ont été complétés par la mise en place d'abris à chauves-souris et d'un aménagement pour le passage des petits mammifères, dont la loutre", précise le Département.