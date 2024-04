Normandie politiques. Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, est l'invité de BFM Normandie et Tendance Ouest

Il est le maire de Rouen, le président de la Métropole Rouen Normandie et le premier secrétaire délégué du Parti socialiste.

Nicolas Mayer-Rossignol est l'invité de Normandie politiques sur BFM Normandie, en partenariat avec Tendance Ouest, jeudi 4 avril à 18h30.

L'élu rouennais répondra aux questions de Bastien Bocquel (BFM Normandie) et Pierre Durand-Gratian (Tendance Ouest). La Zone à faibles émissions et ses vignettes Crit'Air, le projet de double autoroute dit de contournement est de Rouen ou encore le projet d'un nouveau stade métropolitain et, plus largement, des infrastructures sportives de la métropole rouennaise seront notamment évoqués.

Nicolas Mayer-Rossignol reviendra aussi sur son rôle au sein du Parti socialiste et dans la campagne des Européennes qui bat son plein, alors que le candidat qu'il soutient, Raphaël Glucksmann, était en meeting à Sotteville-lès-Rouen, mercredi 3 avril.

Pratique. A suivre sur le canal 33 de la TNT régionale, les box SFR (290), Bouygues (377), Free (337), Orange (394) ou le site de BFM Normandie.