Un dramatique accident de la route s'est produit mardi 2 avril, peu avant 19h, sur la D239 entre Cuverville et Criquetot-l'Esneval. Un motard, seul en cause, a perdu le contrôle de son engin et a fait une sortie de route.

Le bilan est lourd. On déplore un mort, un homme de 45 ans. L'accident a également fait un blessé léger, un homme de 55 ans, qui n'a pas été hospitalisé.