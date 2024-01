Eure. Un homme de 45 ans meurt dans un accident de la route sur la RD6015 au niveau de Val-de-Reuil

Un drame s'est produit dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 janvier vers 2h du matin sur la RD6015 entre Louviers et Vironvay au niveau de Val-de-Reuil. Selon les pompiers de l'Eure, une collision entre une moto et une voiture a eu lieu. Le motard, un homme de 45 ans, est mort. Les trois occupants de la voiture, un homme de 42 ans, une femme de 41 ans et un adolescent de 17 ans, ont été légèrement blessés. En état de choc, ils ont été transportés au centre hospitalier de Louviers.

Le motard en arrêt cardiorespiratoire

A l'arrivée des pompiers sur les lieux de l'accident, le motard de 45 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Ils ont tenté de le réanimer mais n'y sont pas parvenus. La victime a ensuite été déclarée morte sur place.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.