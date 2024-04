Alençon. Handicapés en colère : les investissements pour faciliter leurs accès reportés

Jean-Bernard Sicard, âgé de 52 ans et membre de France Handicap, et Florent Tarlié, âgé de 35 ans, ont un point commun : ils se déplacent en fauteuil roulant. S'ils ne nient pas quelques aménagements déjà réalisés à Alençon, les deux hommes dénoncent le retard qui s'accumule dans la concrétisation de l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de la ville. Ils ont décidé d'en informer la population.

La loi "handicap", qui fixe l'obligation à une égalité d'accès, date de 2005. A Alençon, un Ad'AP n'a été adopté qu'en 2016. Sur les quelque cinq millions d'euros prévus, déjà un million a été investi dans des travaux par la ville, mais en décembre dernier, les quatre autres millions ont été reportés à "après 2027".

Alors qu'Alençon se targue d'avoir des finances saines, c'est l'incompréhension, ces travaux d'accessibilité devant être réalisés avant mars 2025. "C'est hors délai légal", dénonce Florent Tarlié, alors que la salle Baudelaire, des écoles, les archives municipales, des équipements sportifs sont concernés.

Ecoutez ici Florent Tarlié: Impossible de lire le son.

L'opposition municipale s'est engouffrée dans la brèche. En conseil municipal, "j'ai déjà demandé à deux reprises le respect des délais prévus par la loi", explique Sophie Douvry, conseillère municipale d'opposition à Alençon et vice-présidente du conseil départemental de l'Orne. "On me répond que c'est de la faute des entreprises qui n'ont pas le temps de faire ces chantiers, que le préfet est au courant, qu'il est d'accord. Mais quand j'interroge le préfet, il me répond que la ville d'Alençon ne l'a jamais consulté à ce sujet." La minorité municipale se dit "à la disposition de la ville pour tout échange constructif sur les travaux et besoins d'accessibilité du territoire".

Ecoutez ici Sophie Douvry: Impossible de lire le son.

Si ce budget est effectivement retardé à 2027, ce sera après les prochaines élections municipales, auxquelles Sophie Douvry avait annoncé se présenter. La campagne est visiblement déjà lancée…

A l'heure où nous publions cet article, la municipalité d'Alençon n'a pas répondu à notre demande de précisions concernant ce report de travaux.