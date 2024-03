Près de Rouen. Le chef papou Mundiya Kepanga alerte des lycéens sur la déforestation

Le jeudi 28 mars matin, à l'initiative d'Isabelle Lambert, professeur d'espagnol, le lycée Rey à Bois-Guillaume a eu la chance d'accueillir le chef papou Mundiya Kepanga et son traducteur et ami Marc Dozier (photoreporter et réalisateur). Originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où un quart des forêts a été détruit au cours des 30 dernières années, ce chef traditionnel parcourt le monde pour relayer le message de ses ancêtres. "Chaque fois qu'un arbre est abattu, rappelle-t-il, c'est une part de l'humanité qui meurt avec lui."

Entouré des élèves portant des panneaux le remerciant, Mundiya a planté un arbre : un pommier malus bénédictin. - Christian Pedron

Un arbre planté symboliquement

Il est donc venu à la rencontre des élèves du lycée pour exposer les buts de ses voyages. Fervent défenseur des forêts primaires, Mundiya Kepanga témoigne du changement qu'il a contribué à mettre en œuvre pour se diriger vers une gestion durable de ces forêts. Puis il a répondu aux questions préparées par les élèves. Un film a été ensuite projeté pour tous les élèves de terminale et pendant la projection, tous les élèves de première et de seconde ont été invités à planter symboliquement un arbre en présence de Mundiya Kepanga.