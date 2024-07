Rouen. La Pat'patrouille est à découvrir en spectacle au Zénith

Avec une série, un troisième film qui se profile pour 2026 et deux spectacles, la Pat'patrouille est le phénomène jeunesse planétaire. Cette série d'animation canadienne, popularisée aux USA sur la chaîne Nickelodeon junior et diffusée en France dans le programme matinal de TF1, met en scène des chiots sauveteurs - Chase, Marcus, Ruben, Stella, Rocky et Zuma - aux personnalités bien marquées et aux valeurs communes, incarnant d'ardents défenseurs du courage, de l'entraide et de l'amitié. Après un premier spectacle interactif, les héros des tout-petits sont de retour sur scène pour En Avant les pirates. Dans ce nouvel opus, Madame la maire Goodway prépare une grande fête sur le thème des pirates dans la grande vallée. Mais la Pat'patrouille est appelée à la rescousse du Capitaine Turbot, tombé dans une grotte. C'est le début d'une rocambolesque aventure, sur terre et en mer, en quête d'un trésor !

Pratique. Samedi 6 avril à 14h et 17h. Zénith de Rouen. 19 à 54€. zenith-de-rouen.com.