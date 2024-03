Le Havre. Il avait menacé ses élèves avec un couteau : un enseignant du lycée Claude-Monet devant la justice

Le procès est reporté au 18 avril.

Un enseignant mis en cause au Havre pour avoir tenu des propos violents et sorti un couteau devant ses élèves est jugé vendredi 29 mars par le tribunal correctionnel pour "violence psychologique avec arme" et "port d'arme prohibé".

L'incident était survenu le 21 octobre 2023 au lycée Claude-Monet du Havre, lors d'un cours de ce professeur d'histoire-géographie âgé d'une cinquantaine d'années qui évoquait l'actualité, quelques jours après l'hommage à Samuel Paty et l'assassinat de Dominique Bernard.

"Ses élèves lui demandent ce qu'il ferait s'il était agressé comme Samuel Paty ou Dominique Bernard, il répond 'Paty avait un marteau dans son sac, moi j'ai ça', et il sort son Opinel", a déclaré Antoine Siffert, son avocat. Quatre élèves ayant assisté à la scène avaient porté plainte. "Il s'agit d'un prof, référent laïcité, pas très apprécié, épuisé avant les vacances et obnubilé par le contexte terroriste des assassinats de professeurs, qui va basculer à l'acmé de son délire."

Un psychiatre a décelé le 26 mars un "épuisement psychologique" chez ce professeur "fragile et vulnérable", selon l'avocat. L'enseignant a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il a interdiction d'exercer et de paraître au sein de son établissement.

(avec AFP)