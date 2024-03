Calvados. Un message de l'évêque de Bayeux-Lisieux pour Pâques, empli de "Paix et d'Espérance"

Les fêtes de Pâques approchent, jours de joie pour les croyants qui célèbrent la Résurrection de Jésus. A cette occasion l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert, adresse un message, incitant à suivre un chemin de "Paix et d'Espérance" malgré les événements tragiques :

"Pâques 2024

- La vie plus forte que la mort

- L'amour plus grand que la haine

- Le pardon qui l'emporte sur la violence…

Voilà certainement des expressions qui jailliront dans nos églises et de nos cœurs lors de la célébration de Pâques. Nous aurons raison de les prononcer, elles sont justes, elles constituent notre espérance la plus profonde.

En cette année 2024, ces paroles se présentent comme une véritable provocation, on pourrait même nous accuser d'inconscience ou de naïveté coupable. Comment être dans la joie alors que nous avons à l'esprit ces images, ces commentaires, sur le drame de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, le conflit dévastateur entre Israël et le Hamas, la situation en Arménie… et en tant d'autres situations de souffrance. Notre monde semble vivre un grand Vendredi saint ! L'objection doit absolument être entendue.

Lors de notre dernière Assemblée Plénière des évêques de France à Lourdes, au mois de mars dernier, nous avons vécu la célébration d'un chemin de croix à la basilique du rosaire. Je vous partage ces deux intercessions de Monseigneur Rafic Nahra, évêque auxiliaire du Patriarcat latin de Jérusalem et de Monseigneur Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l'Eparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris pour les Ukrainiens.

- Seigneur Jésus, tu as connu l'angoisse de ceux qui sont privés de leur liberté ; de ceux qui, injustement condamnés au malheur, voient leur destin leur échapper. Aie pitié de tes enfants qui souffrent en Palestine et en Israël. Inspire à tous les dirigeants des chemins de paix, et change nos cœurs de pierre en cœurs de chair.

- Jésus continue sa marche vers le Golgotha. Il tombe de nouveau, il est à bout de forces. Mais il y a encore du chemin à faire. Jésus voudrait s'étendre par terre, se reposer, dormir… et qu'enfin elles cessent, ces atrocités ! Mais non, il n'en sera rien. Sa mission n'est pas encore accomplie. Il doit continuer à avancer pour ses brebis errantes, pour qu'elles soient sauvées.

Ces paroles attestent de leur foi en la résurrection. Elles nous redisent que la foi dans le Seigneur ressuscité n'est pas une idéologie ou une théorie. Elle transforme nos vies et nous permet d'avancer dans la confiance au-delà d'épreuves parfois terribles.

La paix soit avec vous ! telles sont les premières paroles du Seigneur ressuscité. La grâce de la paix, voilà ce que nous pouvons demander en cette fête de Pâques 2024. Elle est un don de Dieu, elle est une responsabilité pour l'humanité.

Bonne fête de Pâques dans la Paix et l'Espérance.

+ Jacques Habert

Evêque de Bayeux et Lisieux"

Dans notre diocèse du Calvados seront baptisés pendant la veillée pascale (samedi 30 mars) 47 adultes et 30 adolescents. Le diocèse vit également la même dynamique de croissance du nombre de catéchumènes qu'au niveau national (7 135 adultes et plus de 5 000 adolescents). De nombreux croyants préparent également leur confirmation et leur première communion.