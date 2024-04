Orne. Un job dating pour trouver un emploi d'été

Pour les lycéens et les étudiants, c'est le moment de se préoccuper de trouver un "job d'été".

Comme chaque année à cette période dans ses locaux à Alençon, le Bureau information jeunesse de l'Orne (BIJ) consacrera toute la semaine du 2 au 6 avril à aider les jeunes dans leurs recherches d'un emploi estival. "Ça n'est pas évident, surtout quand on a 16 ans", constate Romain Dubreuil, le directeur du BIJ. "Pour les mineurs, c'est dans l'animation, pour les plus âgés, ça peut être des travaux agricoles s'ils sont prêts à bouger, ainsi que le tourisme. Il ne faut pas non plus négliger les services à la personne."

Mercredi 3 avril à partir de 15h, une dizaine d'employeurs seront présents au BIJ, pour recruter des jeunes, pour des jobs d'été. Pensez à apporter CV et lettre de motivation.