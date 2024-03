Caen. Un salon du livre jeunesse organisé dans l'agglomération

La Ville de Carpiquet accueillera la première édition de son salon du livre jeunesse à l'espace Athéna, en partenariat avec la librairie Le Cheval Crayon à Caen. L'événement se déroulera le samedi 23 mars, de 10h à 18h.

Six auteurs à découvrir

Dans le cadre du salon, des rencontres sont organisées avec six auteurs, Emilie Simon, Benoît Lemennais, Mary Gribouille, Agathe Hennig, Alice Brière-Haquet et Séraphine Menu, entre 10h et 12h30 et 14h et 18h. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts, avec des albums centrés sur la nature et l'écologie ou encore sur l'acceptation de la différence. Vous pourriez même vous procurer de belles dédicaces !

Des histoires en veux-tu en voilà

Au fil de la journée, les bénévoles de l'association Matulu proposeront à vos enfants des lectures individuelles dans leur camion bibliothèque. De son côté, l'association Lire et faire lire sera présente pour partager des moments intergénérationnels et conviviaux autour des albums des six auteurs invités. A 18h, ne manquez pas le spectacle de Camille Regnault et Marion Motte, une représentation improvisée, conseillée à partir de 6 ans, qui mêle contes et musiques. N'oubliez pas de réserver.

Allier jeux et lecture

Plusieurs animations ponctueront la journée afin de la rendre des plus ludiques, notamment trois chasses au trésor adaptées à des tranches d'âge différentes. De 3 à 15 ans, vos enfants pourront participer et gagner de nombreux lots. De plus, devant la bibliothèque, vous pourrez retrouver Raymond l'escargot dans une exposition tout en volume et en jeux. L'exposition est pensée pour les tout-petits à partir de 2 ans, mais les plus grands pourront aisément se plonger dans cet univers poétique.

Explorez l'envers du décor

N'oubliez pas de jeter un œil à l'exposition "La fabrication d'un livre". C'est l'occasion de découvrir, en famille et à partir de 7 ans, les différentes étapes et professions qui mènent à la création d'un album. Dans la même lignée, un atelier à quatre mains sera proposé par Matulu pour les enfants de 2 à 10 ans et l'un de leur parent, l'objectif étant de créer un livre objet. Pensez à réserver !

Pratique. Entrée libre et ouverte à tous.