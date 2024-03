[Photos+vidéo] Calvados. Plus de 100 joueurs de scrabble s'affrontent lors d'un tournoi unique

Du Nord, d'Auvergne et même de Belgique ! Plus de cent joueurs venus des quatre coins de l'Hexagone et au-delà donc s'affrontent pendant cinq jours au festival normand du scrabble, à Saint-Gatien-des-Bois, jusqu'à dimanche 17 mars.

Des joueurs du top français

Notre reportage au festival normand du scrabble Impossible de lire le son.

Le scrabble ne se résume pas qu'à une partie sympa avec mamie. Ce tournoi unique est organisé par l'association du club de Scrabble des 2 Rives et réunit la crème des joueurs de scrabble. A titre d'exemple, Bernard Caro détient le record du nombre de sélections en équipe de France. "J'ai déjà participé aux championnats du monde, glisse ce passionné du jeu de lettres depuis l'adolescence. Ça me donne l'occasion de voyager en France et à l'étranger." Cette fois, c'est dans un village de 1 000 habitants qu'il a posé ses valises, pour une semaine de jeu. Il est classé série 1, comme 1% des joueurs français.

Plus de cent joueurs de toute la France sont présents.

Chaque joueur vient avec sa propre mallette de scrabble. Après un tirage au sort de sept lettres effectué par les arbitres, ils doivent trouver le meilleur mot possible, en 2min30 top chrono. Le meilleur mot ? "Oui, celui qui compte le plus de points. L'idée est de se rapprocher du Top, c'est-à-dire, le mot proposé par un logiciel sur l'ordinateur. Parfois, ce sont des mots dont on n'a jamais entendu parler", plaisante Monique Blouin, à la tête de l'organisation.

"Pas forcément un jeu de mots"

Pas une mouche ne vole dans la salle. Dans le calme plat, les joueurs se remuent les méninges. Ce jeu culte allie à la fois mémoire, stratégie, concentration. "Il faut aussi avoir un bon vocabulaire", précise Nicolas Benard, à la fois joueur et arbitre, mais "ce n'est pas forcément un jeu de mots mais un jeu de place". Classé dans le top 40 français, il a ses astuces pour développer son jargon. "Un nouveau dictionnaire sort tous les cinq ans avec 2 000 mots nouveaux. Il faut les apprendre."

Les joueurs ont 2min30 pour trouver un mot.

Nombre d'entre nous ont des souvenirs avec "mot compte triple". Ici, la compétition prime. Quatre arbitres scrutent de très près les réponses des joueurs, à l'image de Richard Coroyer. "Là par exemple, une personne a écrit un mot qui n'existe pas : 'charpe'. On lui donne un bulletin qui compte zéro." La partie s'arrête lorsqu'il n'y a plus que des consoles ou des voyelles. L'association met les petits plats dans les grands, puisque chacun repart avec un cadeau.