Entre Saint-Romain et Le Havre. La circulation perturbée sur la D6015 à cause d'un incendie

[Mise à jour à 18h30]

D'après le bilan des pompiers, sept camping-cars, trois caravanes et un container de matériel ont été entièrement détruits. Un homme de 65 ans a été légèrement blessé puis emmené en direction de l'hôpital privé de l'Estuaire tandis que le sapeur-pompier blessé n'a pas eu besoin de transport médical et a pu reprendre ses missions. Toujours selon les pompiers de Seine-Maritime, l'incident n'a pas eu d'impact sur l'activité de la concession et aucun chômage technique n'est prévu.