Le Havre. "Le Monstre" : un docu dans les coulisses de la Transat Jacques Vabre

C'est une situation totalement inédite que raconte le réalisateur Tanguy Conq dans son premier long-métrage, baptisé Le Monstre. Le documentariste a filmé de l'intérieur l'organisation de la Transat Jacques Vabre 2023, au Havre. Une édition bouleversée par l'arrivée imminente de la tempête Ciaran, qui a contraint les organisateurs à reporter le départ des Imoca, quelques heures avant l'échéance. Le documentaire de 72 minutes est diffusé au cinéma à l'occasion du Sailorz Film Festival, qui fait étape au Havre jeudi 14 mars et à Rouen vendredi 15 mars. Tendance Ouest a pu échanger avec Tanguy Conq.

Vous vous attendiez à ce que le film prenne ce tournant ?

"Au départ, on avait la volonté de raconter l'intérieur d'une course au large, au plus près des équipes d'organisation. Pendant l'écriture, on avait envisagé la possibilité d'un report du départ, puisque cela s'était produit un an avant sur la Route du Rhum (partie trois jours après la date initiale). Mais, comme dans beaucoup d'œuvres de création, il faut être ouvert au hasard. Il y a eu cette parade incontrôlable qu'est la météo, avec cette tempête Ciaran qui a pris le dessus. A partir de là, le documentaire s'est transformé."

Le film suit les prises de décisions de Francis Le Goff, directeur de course, ancré au Havre. - Nessea - Tip and Shaft

Etre en immersion depuis le début était un atout ?

"Ce qui a aidé, c'est que j'avais déjà travaillé sur trois éditions de la Transat, pour des formats plus courts. La confiance s'est construite à ce moment-là, cela a permis d'ouvrir des portes. Etre présent sur le temps long est un privilège. C'était intéressant de suivre l'évolution de la situation. A cette période de l'année, les dépressions sont probables, c'est quelque chose que le directeur de course, Francis Le Goff, et les organisateurs, ont bien en tête. Ce sont des gens qui se veulent assez rassurants, mais on voit bien qu'au fond d'eux, ils anticipent que quelque chose pourrait bouleverser leurs plans."

Tanguy Conq, réalisateur du documentaire "Le Monstre" Impossible de lire le son.

A quel moment sentez-vous qu'il y a une bascule ?

"La veille du départ, quand le modèle météo évolue encore grandement et commence à menacer de changer vraiment les plans de l'organisation. Ces moments-là sont cruciaux pour le film, on a des idées de réalisation qui se manifestent, cela devient une danse avec les sujets. C'est difficile pour eux, mais d'un point de vue cinématographique, c'est passionnant."

Tanguy Conq, réalisateur du documentaire "Le Monstre" Impossible de lire le son.

Vous avez pu filmer des moments inédits ?

"Francis Le Goff met rapidement en place un pare-feu pour protéger la cellule qui prend les décisions, car il y a des sollicitations constantes, sur le village. Avec son bras droit Yann Chateau, avec les organisateurs Gildas Gautier et Antoine Robin, ils ont besoin de s'isoler pour être sûrs de faire les meilleurs choix. Ce sont des moments qu'ils ont bien voulu montrer. Le film aborde le lien entre la direction générale et la direction de course, dont le rôle est de proposer les meilleurs choix sportifs tout en respectant la sécurité des marins, qui reste la priorité absolue."

Tanguy Conq, réalisateur du documentaire "Le Monstre" Impossible de lire le son.

Vous montrez aussi la réaction des marins…

"Oui, car c'est facile de se laisser happer quand on est constamment dans la cellule de décision. C'était important de montrer comment les skippers ont vécu ce report. J'ai pu compter sur des amis qui travaillaient pour des équipes et ont bien voulu nous livrer les images des moments où ils apprennent la décision de l'organisation, j'ai moi-même échangé avec Arnaud Boissières, qui fait partie du conseil d'administration de la classe Imoca."

Francis Le Goff, directeur de course (à gauche), et Gildas Gautier, directeur de la Transat, sont des personnages importants du documentaire. - Nessea - Tip and Shaft

Pratique. Sailorz Film Festival, festival de film de voile de compétition, à voir au Pathé des Docks Vauban du Havre jeudi 14 mars et au Pathé Docks 76 de Rouen vendredi 15 mars. Ouverture des portes à 18h30, début des projections à 19h30. Six films au programme, dont Le Monstre. Tarif : 18€. Billetterie ici.