Transat Jacques Vabre. Pas de casse sur les Imoca, coincés au Havre jusqu'à mardi… au moins

La tempête Ciaran n'aura pas engendré de casse sur les bateaux de la Transat Jacques Vabre, que ce soit les Class 40 ou Ocean Fifty, à l'abri à Lorient, ou les Imoca, restés au Havre.

Ils ont dormi à bord

Dans la cité Océane, après avoir repositionné les quarante bateaux face au vent, mardi, dans le bassin Paul Vatine, les équipes des skippers ont veillé toute la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre, pour prévenir toute rupture d'amarre. "On est restés à bord, à deux, toute la nuit. Avec le bruit du vent et des vagues sur la coque, ça nous a tenus bien éveillés !", note Pascal Abguillerm, gréeur de l'Imoca Macif, le bolide du Havrais Charlie Dalin. Dans la matinée, des clapots de 80cm ont été enregistrés dans le bassin, pourtant fermé.

Les amarres ont bien tenu cette nuit dans le bassin Paul Vatine du Havre. La plupart des équipes des @ImocaGS de la @TransatJV ont dormi à bord pour prévenir tout problème. #lehavre #Ciaran La date du départ est toujours incertaine. pic.twitter.com/PdjHgWJ2he — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) November 2, 2023

Un Imoca neuf, c'est au moins six à sept millions d'euros de budget. Pas question d'abîmer les bateaux à quelques jours du départ : "C'est très important de le surveiller car on ne peut pas se permettre, à ce stade, d'avoir des dégâts ou des coups durs, explique Martin Amiscua, qui a dormi à bord du bateau de Sébastien Simon, Groupe Dubreuil. Tout s'est bien passé, maintenant on espère que les conditions vont se calmer dans les prochains jours pour nous permettre de prendre le départ."

Un départ mardi ?

L'option d'un départ ce dimanche 5 novembre est désormais exclue. La direction de la course table sur une sortie des Imoca au plus tôt le mardi 7 novembre, à partir de 5h du matin. "D'autres scenarios postérieurs à cette date sont également étudiés, l'option privilégiée pour le parcours est une route directe vers la Martinique", précisent les organisateurs.

Pour les Class 40 et Ocean Fifty, aucun départ avant lundi, au mieux, pour la seconde étape entre Lorient et la Martinique.