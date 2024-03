[En images] Près de Rouen. Elle crée des cartes décoratives et pédagogiques

Cela fait plus de trois ans qu'elle concocte ses cartes géographiques pour enfants. Claire Pesqueux, à la tête de Papier Curieux à Bonsecours près de Rouen, semble avoir trouvé son marché. Cette graphiste, aujourd'hui mère de famille, a commencé son entreprise à l'issue d'un tour du monde entamé avec son conjoint en 2015. De ce périple, elle a gardé son carnet de voyage rempli de croquis et d'esquisses. Des dessins qui ont piqué la curiosité de sa fille et qui l'ont poussée à se lancer dans son entreprise avec un premier modèle : les sommets du monde. "Avec ces cartes, plus l'enfant grandit, plus il apprend des choses, cela dépend de son intérêt mais elles peuvent aller de 3 à 10 ans", déclare la graphiste, qui réalise tous ses prototypes au crayon avant de s'attaquer à la pièce finale sur ordinateur.

Une décoration ludique

Les merveilles de France, les grandes forêts et déserts ou les constellations… Plus qu'une simple déco, il s'agit aussi de rendre l'objet pédagogique. "C'est vraiment une déco ludique pour décorer une chambre d'enfant mais aussi pour favoriser la découverte du monde." Il existe ainsi une quinzaine de modèles dans la collection de Papier Curieux. Claire Pesqueux travaille actuellement sur une nouvelle affiche : "les oiseaux de nos jardins", en attendant peut-être une carte des merveilles de la Normandie.