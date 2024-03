Près de Caen. Plongez dans l'univers du polar avec le festival Bloody Fleury

Ne manquez pas un week-end entier de mystère et de rebondissements : le festival Bloody Fleury aura lieu dans le gymnase Auguste-Delaune et à l'école Jean-Goueslard de Fleury-sur-Orne. Il sera ouvert dès le vendredi 15 mars à 20h puis le samedi 16 de 13h30 à 19h et le dimanche 17 de 11h à 18h. L'événement se veut familial et tout public, à partir de 6 ans.

Soirée d'ouverture et coup de théâtre

Le festival débutera le vendredi à 20h avec un spectacle drôle, interactif mais néanmoins bien mystérieux : Sherlock Holmes et l'aventure du diamant bleu. Pensez à réserver si vous souhaitez enquêter avec le célèbre détective ! D'autres spectacles, pour petits et grands, mettront en scène aussi bien les Ghostbusters qu'Arsène Lupin, mais aussi de simples enquêteurs parfois un peu loufoques.

Entre cinéma et littérature

Le festival promet également de belles rencontres. Vous pourrez par exemple assister à une conférence sur le cinéaste de renom Quentin Tarantino, ou encore rencontrer Niko Tackian, co-créateur de la série policière Alex Hugo. The killer, BD à l'origine du film Netflix de David Fincher, fait parfaitement la transition. En effet, l'auteur de bandes dessinées Matz sera présent pour vous parler de la transposition de son œuvre sur le grand écran. Si vous êtes plutôt branché littérature, vous pourrez rencontrer Caryl Ferey autour de son dernier roman Okavango, mais aussi Enrico Marini, bédéiste de renom. N'oubliez pas de profiter de l'exposition Batman, dessiné par Marini.

Les dessous de l'enquête

Au-delà de l'aspect romanesque du polar, le festival Bloody Fleury vous invite à découvrir les méthodes de travail des enquêteurs, notamment le profilage avec la lieutenante-colonelle Marie-Laure Brunel-Dupin. Le festival est aussi l'occasion de revenir sur des grands faits divers, lointains comme actuels. Vous pourrez en apprendre plus sur le mystère de l'abbé Saunière, sur le ridicule braquage de Kim Kardashian ou encore sur l'affaire Guy Georges.

Pratique. Infos et programme sur bloody.fleurysurorne.fr.