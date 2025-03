Fleury-sur-Orne. Pour sa 10e édition, le festival du polar Bloody Fleury accueille Olivier Norek

Le Bloody Fleury, festival du polar et des mystères de Fleury-sur-Orne, fête ses 10 ans. Et après toutes ces années d'existence, l'événement gratuit attire toujours de nouveaux publics. "On a effectivement des habitués qui nous suivent depuis le début mais surtout beaucoup de nouveaux visiteurs attirés par le bouche-à-oreille plus que positif", certifie Jérôme Félix, directeur artistique du festival. Cette édition anniversaire a lieu du vendredi 7 au dimanche 9 mars, dans le gymnase Auguste Delaune.

Cette année encore, le programme est bien fourni. "Des spectacles d'humour, des conférences, des interviews, des tables rondes, des jeux… Bloody Fleury, c'est 22 animations différentes sur deux jours", énumère Jérôme Félix. Parmi elles, le directeur artistique distingue "l'événement de l'année": une rencontre avec le romancier Olivier Norek, nommé au prix Goncourt, ce samedi à 16h30. "Il y aura aussi une rencontre avec un ancien espion de la DGSE et une autre avec le directeur du GEIPAN, l'organisme d'Etat chargé d'enquêter sur les observations d'ovnis." Côté culture populaire, le festival "accueillera également la créatrice de la série TV 'L'art du crime' qui cartonne depuis huit ans sur France 2."

Olivier Norek sera présent au Festival Bloody Fleury, du 7 au 9 mars.

Un festival à vivre en famille

Les enfants ne seront pas en reste : "Un tiers de notre programmation leur est destiné", explique Jérôme Félix. Il précise ensuite qu'"ils pourront assister à sept spectacles humoristiques, rencontrer des auteurs jeunesse" et même "participer à un grand jeu d'enquête qui leur permettra peut-être de rejoindre l'équipe de Sherlock Holmes".

Du polar pour tous

L'objectif est bel et bien d'inclure tout le monde dans le festival, "à la fois les fans de polar et ceux qui n'y connaissent pas grand-chose". Tout au long de Bloody Fleury, des rencontres, spectacles ou ateliers grand public jouxtent des événements un peu plus spécifiques, dédiés aux fans de polar.

Pratique. De 17h à 19h le vendredi, de 13h30 à 19h le samedi, et de 11h à 12h puis de 13h30 à 18h le dimanche. Buvette sur place. Infos sur bloody.fleurysurorne.fr.